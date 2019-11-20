Тарасова: слышать гимн страны в честь своей победы — это тоже мотивация

Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова вспомнила об Олимпиаде в Пхёнчхане, где в честь победы Алины Загитовой не звучал гимн России.

«Как люди, которые руководили спортом, могли себе позволить довести ситуацию до такого трагического конца, что Женя Медведева на одной ноге, вторая в гипсе, поехала на заседание МОК в Женеве и просила там, чтобы наших спортсменов хоть единично допустили? И после этого все там просто ошалели и допустили.

Как можно занимать такие посты, не стесняясь? Будьте вы другом Путина, как же вы его позорите, если вы друг. Будьте вы кем угодно, вам дана такая ответственность за жизни, за судьбы людей! Вы должны быть к этому готовы, у вас должен быть целый штат людей, которые понимают в этом, если вы не понимаете.

Скажу так. Я многие Олимпиады работала, да. Тяжело было. Привыкаешь к тому, что, когда выигрывают, ты встаёшь и в честь твоей страны, тебя, твоих учеников поднимают флаг и звучит гимн. Знаете, это непростое дело. Если ты это испытал, это тоже для тебя мотивация», — приводит слова Тарасовой сайт телеканала «Дождь».