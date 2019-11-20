Французская бегунья сдала положительный допинг-тест на ЭПО

Французская федерация лёгкой атлетики столкнулась с очередным допинговым скандалом после того, как тест бегуньи на средние дистанции Офели Клод-Боксбергер, сданный перед чемпионатом мира – 2019, дал положительный результат на ЭПО, сообщает АР.
Клод-Боксбергер отрицает вину и настаивает на вскрытии пробы В. При этом Прокуратура Парижа уже ведёт расследование по факту возможного нарушения бегуньей национального антидопингового законодательства.
Отдельно отмечается, что врач команды Жан-Мишель Серра, который поддерживает романтические отношения со спортсменкой, внезапно покинул чемпионат мира по личным причинам.
Напомним, в начале года он получил выговор от национального антидопингового агентства после просьбы сократить количество тестирований Клод-Боксбергер.
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