Французская бегунья сдала положительный допинг-тест на ЭПО

Французская федерация лёгкой атлетики столкнулась с очередным допинговым скандалом после того, как тест бегуньи на средние дистанции Офели Клод-Боксбергер, сданный перед чемпионатом мира – 2019, дал положительный результат на ЭПО, сообщает АР.

Клод-Боксбергер отрицает вину и настаивает на вскрытии пробы В. При этом Прокуратура Парижа уже ведёт расследование по факту возможного нарушения бегуньей национального антидопингового законодательства.

Отдельно отмечается, что врач команды Жан-Мишель Серра, который поддерживает романтические отношения со спортсменкой, внезапно покинул чемпионат мира по личным причинам.

Напомним, в начале года он получил выговор от национального антидопингового агентства после просьбы сократить количество тестирований Клод-Боксбергер.