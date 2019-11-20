«КПРФ» одержал вторую победу на групповом этапе элитного раунда Лиги чемпионов

МФК «КПРФ» одержал победу в матче второго круга группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Со счётом 2:1 команда обыграла бельгийский «Халле-Гойк».



Напомним, в первом матче элитного раунда «КПРФ» разгромил «Мостар» (Босния и Герцеговина) — 7:2.



Таким образом, российский клуб лишь по разнице забитых и пропущенных очков уступает «Добовецу» (Словения) в борьбе за лидерство в группе А. 22 ноября команды встретятся и определят единоличного лидера квартета.



Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа А



«КПРФ» (Россия) — «Халле-Гойк» (Бельгия) — 2:1 (1:1).