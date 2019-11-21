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Сень: гандболисткам будет интересно поиграть в атмосфере японских трибун

Сень: гандболисткам будет интересно поиграть в атмосфере японских трибун
Другие / Гандбол 0

Левая полусредняя сборной России по гандболу Анна Сень поделилась ожиданиями от чемпионата мира в Японии, который пройдёт с 30 ноября по 15 декабря.

На групповом этапе россиянкам предстоит сыграть со Швецией, Японией, Китаем, Аргентиной и Демократической Республикой Конго.

«Будет интересно поиграть в атмосфере японских трибун, как и на Олимпиаде, но в целом нам без разницы, где выступать. Мы везде играем на победу и стремимся только к первым местам. Наша сборная уже не раз добивалась успеха, поэтому главное сейчас — подойти в максимально хорошей форме к чемпионату мира, избежать недооценки соперников по группе и сыграть на пределе своих возможностей», — цитируют Сень «Известия».

Cегодня, 21 ноября, женская сборная России по гандболу прилетит на товарищеский турнир в Южную Корею.

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