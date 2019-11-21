Фигуристка Сотникова продемонстрировала идеальную растяжку

Олимпийская чемпионка Сочи 2014 года в женском одиночном катании Аделина Сотникова находится в Японии. Спортсменка опубликовала фотографию из Токио, на которой она демонстрирует свою растяжку.
«Ну я не я без шпагата», — написала Сотникова.
Сотникова не выступала в официальных соревнованиях с сезона-2015/16. Тогда она заняла шестое место на чемпионате России. В последнее время Аделина в основном выступает в ледовых шоу.
Ранее сообщалось, что Сотникова пострадала от действий гадалки. Напомним, колдунья обманула фигуристку на 2 млн рублей, пообещав вылечить её сестру. Но оказалось, что олимпийская чемпионка Сочи-2014 обращалась к гадалке вовсе не из-за сестры. Её просьба была связана с безответной любовью. Ещё летом Аделина тайно встречалась с 26-летним хоккеистом «Ак Барса» Владимиром Ткачёвым, но их роман оказался недолгим.
Запись доступна на странице Сотниковой в «Инстаграме».
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