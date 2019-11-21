Российская лыжница Седова пропустит сезон-2019/20 из-за беременности
Российская лыжница Анастасия Седова не поможет национальной команде в сезоне-2019/20 из-за беременности, информирует Eurosport.
По той же причине зимой не выступят Юлия Белорукова и Елена Соболева.
24-летняя Седова является бронзовым призёром Олимпиады-2018 и чемпионата мира 2019 года в эстафете. На Кубке мира Анастасия дебютировала в ноябре 2016 года. В своей первой гонке на 10 км она заняла 19-е место.
Лидером женской сборной России останется Наталья Непряева. Ранее спортсменка на лыжном турнире в Муонио (Финляндия) выиграла спринт, 5-километровую гонку классическим стилем и гонку на 10 км свободным стилем.
Первый этап Кубка мира сезона-2019/20 пройдёт в Руке (Финляндия) с 29 ноября по 1 декабря.
Тренер сборной России оценил состояние Большунова и Непряевой перед стартом КМ
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