Гандболистка Бобровникова: хорошо знаем Мартина как очень въедливого специалиста

Левая полусредняя сборной России и «Ростова-Дон» Владлена Бобровникова рассказала, как команда привыкает к работе под руководством нового главного тренера Амброса Мартина.

«Мы его хорошо знаем по работе в клубе как очень въедливого специалиста, умеющего до мелочей объяснить своим подопечным игровые нюансы. Сейчас он постепенно привыкает к работе в сборной с теми девчонками, которые не в нашем клубе. По первым месяцам работы заметно, как он старается подробно донести до них свои идеи, которые мы после полутора лет сотрудничества понимаем с полуслова. Думаю, к старту чемпионата мира у команды получится стать единым организмом, что очень важно для победы на турнире», — цитируют Бобровникову «Известия».

На посту главного тренера женской сборной России по гандболу 51-летний испанец сменил Евгения Трефилова.