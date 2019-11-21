Медведева — Погорилой: какие фотки откопала!

Российская фигуристка Евгения Медведева оценила поздравление с 20-летием от коллеги и подруги Анны Погорилой.

Медведева отпраздновала день рождения 19 ноября. Погорилая опубликовала в «Инстаграме» три архивные фотографии и написала: «Малыха выросла! С днём рождения тебя, дорогая. Ты себе и всем нам сделала большой подарок на Rostelecom Cup 2019. Так держать».

«Спасибо, Анютик. Какие фотки откопала!» — ответила Медведева. «Любим и болеем», — прокомментировала Погорилая.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира и Европы. После Олимпиады-2018 Евгения ушла от тренера Этери Тутберидзе, с именем которой связаны её основные достижения, к канадскому специалисту Брайану Орсеру.

Запись доступна на странице Погорилой в «Инстаграме».

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