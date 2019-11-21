Фигурист Самарин объяснил, почему выступил в образе Джокера

Российский фигурист Александр Самарин, рассказал, почему в показательном номере на этапе Гран-при в Москве он предстал в образе Джокера, героя популярного фильма.

«Так получилось, что я посмотрел фильм, и мне предложили поставить этот номер на тему одной из музыкальных частей картины. В целом у меня в программе представлен собирательный образ Джокера, того, каким его представляют – весёлым, сумасшедшим. Номер поставил Никита Михайлов. Никита – профессионал, знает своё дело, генерирует идеи просто по щелчку.

Герой необычный. Не тот Джокер, о котором обычно все думают. Как мне показалось, в фильме он более оживлённый. Идея поставить Джокера на льду зрителям понравилась. Я не скажу, что он мне близок, но это фильм о различных жизненных ситуациях. Я хотел показать Джокера чудным и необычным", — цитирует Самарина РИА «Новости».

Самарин стал победителем Гран-при России.