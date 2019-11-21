Загитова на тренировке перед Гран-при Японии сделала каскад из 3 тройных прыжков
Олимпийская чемпионка россиянка Алина Загитова успешно провела тренировку перед выступлением на этапе Гран-при Японии.
17-летняя фигуристка без ошибок сделала все прыжки. Кроме того спортсменка выполнила каскад из трёх тройных прыжков «тройной лутц — тройной риттбергер — тройной риттбергер».
В этом сезоне Загитова выступила на Гран-при Франции. На соревнованиях в Гренобле Алина заняла второе место.
В Японии короткая программа у женщин начнётся завтра, 22 ноября, в 10:50 мск. Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная, Загитова и Софья Самодурова.
Косторная будет выступать девятой, Загитова — 10-й, а Самодурова — 11-й.
Напомним, для попадания в финал Гран-при Загитовой в Японии достаточно завоевать любую медаль.
Загитова и Косторная узнали стартовые номера на Гран-при Японии
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