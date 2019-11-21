Ефимова — о возможном пропуске Олимпийских игр: интересно, что они ещё придумают

Шестикратная чемпионка мира россиянка Юлия Ефимова рассказала, как относится к тому, что Россию могут отстранить от выступления на Олимпийских играх в 2020 году.
«Помню Игры в Рио: как я тогда нервничала, так никто не нервничал. Как и мои знакомые и друзья. Когда закончилась Олимпиада, все говорили, что все проблемы уйдут. Я же уже тогда сказала, что ничего не закончилось. Потом всё получилось так же и с зимней Олимпиадой. И мне кажется, что так же будет и с этой летней.
Я не знаю, в чём наши проблемы. Это лучше у наших начальников спросить, какие у нас проблемы. Но если всё так происходит, значит они есть. И проблемы эти надо как-то решать, но это не в моих силах.
Пока в отношении меня ничего нет, но всё ещё впереди, и всё возможно. Мне даже интересно, что они ещё смогут придумать. На самом деле я уже пережила всё, что только можно. Ну вот что со мной могут сделать? Так же не допускать до последнего момента к соревнованиям? Со мной такое случалось, и у меня уже не будет тех же эмоций, что были в Рио. Я буду просто спокойно и хладнокровно идти своим путём. Не допустят значит не допустят», — приводит слова Ефимовой «Советский спорт».
Напомним, Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) расследует вопрос о манипуляциях с данными базы Московской лаборатории. По этой причине Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) рискует лишиться статуса соответствия всемирному кодексу. Это может повлечь за собой недопуск российских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и Пекине.
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