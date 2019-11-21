Орсер: Ханю — единственный фигурист, кому может покориться четверной аксель

Канадский тренер Брайан Орсер выразил мнение, что двукратный олимпийский чемпион японец Юдзуру Ханю на текущий момент является единственным фигуристом в мире, способным выполнить четверной аксель.
Ранее 24-летний Ханю сообщил, что рассчитывает включить четверной аксель в произвольную программу в нынешнем сезоне.
«У Юзу есть достаточный запас мощи для этого прыжка. Если кто-нибудь в мире сможет выполнить четверной аксель, это будет он, потому что его тройной аксель великолепен. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Орсера ТАСС.
Ханю является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Также японец стал первым фигуристом в истории, который смог набрать более 100 баллов в короткой программе, более 200 — в произвольной и более 300 — по сумме двух выступлений.
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