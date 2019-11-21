Российские кёрлингисты завершили групповой этап ЧЕ в Швеции на девятом месте

Мужская сборная России по кёрлингу в заключительном матче группового этапа чемпионата Европы обыграла Англию со счётом 6:3. Турнир проходит в Хельсингборге (Швеция).
Ранее российская команда лишилась шансов на сохранение прописки в элитном дивизионе А.
В составе сборной России выступали Сергей Глухов (скип), Алексей Тимофеев, Алексей Тузов, Антон Калалб и Артур Ражабов. По итогам группового раунда россияне заняли девятое место, англичане – десятое.
В полуфинале Швеция сыграет с Шотландией.
Чемпионат Европы также выступает в роли отборочного турнира к чемпионату мира, который пройдёт весной 2020 года в Шотландии. Европейские сборные разыграют по семь лицензий на чемпионат мира. Ещё одну путёвку уже получила сборная Шотландии как хозяйка чемпионата.
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