Канадский фигурист: я восхищался Кацалаповым

Канадские фигуристы Марджори Лажуа и Закари Лага, являющиеся действующими чемпионами мира среди юниоров, рассказали, кто является для них примером.

«Для меня это, конечно, Тесса Вирту и Скотт Мойр. Они лучшие. Такую пару не забудешь. Они удивительные просто — и как фигуристы, и как личности. Должна сказать, что все, с кем мы тренируемся в центре Gadbois, — это тоже удивительные, замечательные люди. Я очень ценю их компанию. Так что я бы также отметила всех своих коллег по Gadbois», — цитирует Лажуа «RT на русском».



«Я согласен. Разные фигуристы катаются по-разному… В юности я всегда восхищался Никитой Кацалаповым. Он отличный фигурист, с очень хорошим напором. На самом деле мы даже немного тренировались вместе. В юности мы были у Марины Зуевой. Он там катался с Викторией Синициной после того, как перестал выступать с Еленой Ильиных. Так что да, мы встречались. Они прекрасные люди», — сказал Лага.