Кихира выполнила четверной сальхов на тренировке перед Гран-при Японии

Японская фигуристка Рика Кихира на тренировке Гран-при Японии порадовала своих поклонников четверным сальховом. Спортсменка намерена исполнить этот прыжок в произвольной программе. При этом она не планирует отказываться от двух тройных акселей.
Кихира закроет короткую программу женщин на турнире в Саппоро. Россию в соревнованиях одиночниц представят Алёна Косторная, Алина Загитова и Софья Самодурова. Косторная будет выступать девятой, Загитова — 10-й, а Самодурова — 11-й.
У мужчин вторым на лёд выйдет Антон Шулепов, пятым — Макар Игнатов, восьмым — Сергей Воронов. В соревнованиях спортивных пар Алиса Ефимова и Александр Коровин выступят вторыми, Анастасия Мишина и Александр Галлямов — четвёртыми.
В турнире танцевальных дуэтов Россию представят Софья Шевченко/Игорь Ерёменко (второй стартовый номер) и Александра Степанова/Иван Букин (девятый).
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