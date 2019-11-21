Российский горнолыжник Хорошилов получил перелом пальца руки перед стартом КМ

Российский горнолыжник Александр Хорошилов травмировал руку на одной из тренировок перед этапом Кубка мира.

«На одной из последних тренировок лидер команды и сильнейший слаломист России Александр Хорошилов получил травму. Обследование показало, что у Хорошилова закрытый перелом со смещением проксимальной фаланги большого пальца левой руки. На лечение травмы, включая реабилитационный период, требуется четыре недели. Участие Хорошилова в первом слаломном этапе Кубка мира в финском Леви, где спортсмен в лучшем случае мог бы теперь выступить со специально наложенной на травмированное место шиной, под вопросом», — говорится на официальном сайте Российской федерации горнолыжного спорта.

Этап Кубка мира в Леви (Финляндия) пройдёт с 23 по 24 ноября.