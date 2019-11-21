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Российский горнолыжник Хорошилов получил перелом пальца руки перед стартом КМ

Российский горнолыжник Хорошилов получил перелом пальца руки перед стартом КМ
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский горнолыжник Александр Хорошилов травмировал руку на одной из тренировок перед этапом Кубка мира.

«На одной из последних тренировок лидер команды и сильнейший слаломист России Александр Хорошилов получил травму. Обследование показало, что у Хорошилова закрытый перелом со смещением проксимальной фаланги большого пальца левой руки. На лечение травмы, включая реабилитационный период, требуется четыре недели. Участие Хорошилова в первом слаломном этапе Кубка мира в финском Леви, где спортсмен в лучшем случае мог бы теперь выступить со специально наложенной на травмированное место шиной, под вопросом», — говорится на официальном сайте Российской федерации горнолыжного спорта.

Этап Кубка мира в Леви (Финляндия) пройдёт с 23 по 24 ноября.

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