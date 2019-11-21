Щербакова рассказала, как распоряжается призовыми

Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что особо не тратит призовые и старается копить деньги.
«Я свои призовые стараюсь особо не тратить и коплю. Пока нет конкретной цели. После первых призовых купили тортик, отпраздновали. Первый раз я участвовала в шоу в Японии. Размер гонораров есть в открытом доступе. Если не ошибаюсь, что-то около 150 тыс. рублей.
Этери Георгиевна — мой герой. Она столько времени уже работает. Каждый день приходит и вкладывает душу во всех спортсменов. Она отвечает за всё. Нет ни одного момента, который бы она пускала на самотёк", — заявила Щербакова в видеоинтервью Первому каналу.
В середине ноября Анна стала победительницей этапа Гран-при в Китае. Эта победа позволила 15-летней фигуристке первой из россиянок квалифицироваться в финал Гран-при.
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