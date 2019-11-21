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«Лада» узнала своих соперников по групповому этапу Кубка ЕГФ

«Лада» узнала своих соперников по групповому этапу Кубка ЕГФ
Другие / Гандбол 0

В Вене состоялась жеребьёвка группового этапа Кубка Европейской федерации гандбола (ЕГФ).

Как сообщает официальный сайт организации, российский гандбольный клуб «Лада» попал в группу D, где встретится с немецким «Битигхаймом», датским «Хернингом-Икаст» и норвежским «Сторхамаром».

Матчи группового этапа состоятся с 4 января по 9 февраля. «Лада» в первом поединке в гостях встретится с «Битигхаймом». В заключительной встрече российская команда на выезде сыграет с «Хернингом-Икаст».

Полностью расписание матчей группы D выглядит так:

1-й тур. 04-05.01.2020. «Хернинг-Икаст» — «Сторхамар», «Битигхайм» — «Лада».
2-й тур. 11-12.01.2020. «Лада» — «Хернинг-Икаст», «Сторхамар» — «Битигхайм».
3-й тур. 18-19.01.2020. «Сторхамар» — «Лада», «Хернинг-Икаст» — «Битигхайм».
4-й тур. 25-26.01.2020. «Лада» — «Сторхамар», «Битигхайм» — «Хернинг-Икаст».
5-й тур. 01-02.02.2020. «Сторхамар» — «Хернинг-Икаст», «Лада» — «Битигхайм».
6-й тур. 08-09.02.2020. «Хернинг-Икаст» — «Лада», «Битигхайм» — «Сторхамар».

По две лучшие команды из каждой группы пройдут в четвертьфинал Кубка ЕГФ.

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