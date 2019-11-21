Туктамышева — о сексуальном фото на балконе: всё получилось естественно
Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала историю создания фотографии, которая породила много разговоров в Сети. Парень Елизаветы Андрей Лазукин опубликовал фотографию, на которой она стоит на балконе одного из отелей Кипра.
«Да просто я стояла на балконе, смотрела на вид, а Андрей взял и сфоткал. Это было не так, что надо сделать что-то интересное. Всё как-то естественно получается, а вокруг потом какой-то бум наступает. Думаешь: «Блин, как так вообще получилось?»
Есть ли у Андрея ещё такие фото в галерее? Нет, он меня обычно фотографирует в самых ужасных и некрасивых состояниях — меня это жутко бесит. Он? Он просто угорает», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.
Фото доступно в «инстаграме» Андрея Лазукина.
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