Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Туктамышева — о сексуальном фото на балконе: всё получилось естественно

Туктамышева — о сексуальном фото на балконе: всё получилось естественно
Другие / Фигурное катание 0

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала историю создания фотографии, которая породила много разговоров в Сети. Парень Елизаветы Андрей Лазукин опубликовал фотографию, на которой она стоит на балконе одного из отелей Кипра.

«Да просто я стояла на балконе, смотрела на вид, а Андрей взял и сфоткал. Это было не так, что надо сделать что-то интересное. Всё как-то естественно получается, а вокруг потом какой-то бум наступает. Думаешь: «Блин, как так вообще получилось?»

Есть ли у Андрея ещё такие фото в галерее? Нет, он меня обычно фотографирует в самых ужасных и некрасивых состояниях — меня это жутко бесит. Он? Он просто угорает», — цитирует Туктамышеву Sports.ru.

Фото доступно в «инстаграме» Андрея Лазукина.

Туктамышева: в группе у Тутберидзе я бы не справилась
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019