Российские кёрлингистки завершили групповой этап ЧЕ с 8 победами в 9 матчах

Женская сборная России по кёрлингу, досрочно пробившаяся в полуфинал чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция), в матче 9-го тура обыграла команду Швеции со счётом 8:6.
Россию на чемпионате Европы представляют Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.
Россиянки одержали восьмую победу на турнире при одном поражении. Они выиграли свою группу и вышли в полуфинал, где снова сыграют со шведками.
Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.
Напомним, мужская сборная России по кёрлингу завершила групповой этап ЧЕ в Швеции на девятом месте и отправилась в дивизион В.
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