Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Российские кёрлингистки завершили групповой этап ЧЕ с 8 победами в 9 матчах

Российские кёрлингистки завершили групповой этап ЧЕ с 8 победами в 9 матчах
Другие / Прочие виды спорта 0

Женская сборная России по кёрлингу, досрочно пробившаяся в полуфинал чемпионата Европы в Хельсингборге (Швеция), в матче 9-го тура обыграла команду Швеции со счётом 8:6.

Россию на чемпионате Европы представляют Алина Ковалёва (скип), Мария Комарова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина и Анастасия Даньшина.

Россиянки одержали восьмую победу на турнире при одном поражении. Они выиграли свою группу и вышли в полуфинал, где снова сыграют со шведками.

Из группы в плей-офф выйдут четыре сильнейшие команды. Из дивизиона А в дивизион B будут переведены две худшие сборные. Помимо медалей на чемпионате Европы будут разыграны путёвки на чемпионат мира, который пройдёт весной в Канаде.

Напомним, мужская сборная России по кёрлингу завершила групповой этап ЧЕ в Швеции на девятом месте и отправилась в дивизион В.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019