«Тюмень» одержала первую победу в элитном раунде Лиги чемпионов
МФК «Тюмень» одержал победу в матче первого круга группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Со счётом 3:0 команда обыграла «Аят» из Казахстана. Голами в составе российской команды отметились Артём Антошкин (7-я и 38-я минуты) и Бруно Таффи (23).
Таким образом, российский клуб лишь по разнице забитых и пропущенных очков уступает «Спортингу» (Португалия) в борьбе за лидерство в группе А. 22 ноября «Тюмень» сыграет с хорватским клубом «Ново Време», который в первом туре крупно проиграл «Спортингу» (0:4).
Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа В
«Тюмень» (Россия) — «Аят» (Казахстан) — 3:0 (1:0).
«КПРФ» одержал вторую победу на групповом этапе элитного раунда Лиги чемпионов
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