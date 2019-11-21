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«Тюмень» одержала первую победу в элитном раунде Лиги чемпионов

«Тюмень» одержала первую победу в элитном раунде Лиги чемпионов
Другие / Мини-футбол 0

МФК «Тюмень» одержал победу в матче первого круга группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Со счётом 3:0 команда обыграла «Аят» из Казахстана. Голами в составе российской команды отметились Артём Антошкин (7-я и 38-я минуты) и Бруно Таффи (23).

Таким образом, российский клуб лишь по разнице забитых и пропущенных очков уступает «Спортингу» (Португалия) в борьбе за лидерство в группе А. 22 ноября «Тюмень» сыграет с хорватским клубом «Ново Време», который в первом туре крупно проиграл «Спортингу» (0:4).

Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа В

«Тюмень» (Россия) — «Аят» (Казахстан) — 3:0 (1:0).

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