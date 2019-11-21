«Тюмень» одержала первую победу в элитном раунде Лиги чемпионов

МФК «Тюмень» одержал победу в матче первого круга группового этапа элитного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу. Со счётом 3:0 команда обыграла «Аят» из Казахстана. Голами в составе российской команды отметились Артём Антошкин (7-я и 38-я минуты) и Бруно Таффи (23).



Таким образом, российский клуб лишь по разнице забитых и пропущенных очков уступает «Спортингу» (Португалия) в борьбе за лидерство в группе А. 22 ноября «Тюмень» сыграет с хорватским клубом «Ново Време», который в первом туре крупно проиграл «Спортингу» (0:4).



Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа В



«Тюмень» (Россия) — «Аят» (Казахстан) — 3:0 (1:0).

«КПРФ» одержал вторую победу на групповом этапе элитного раунда Лиги чемпионов