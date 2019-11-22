Леонова: уход от Тутберидзе – не выход для Загитовой

Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова ответила на вопрос, может ли уход из группы Этери Тутберидзе стать каким-то катализатором для олимпийской чемпионки Алины Загитовой.



«На мой взгляд, у них прекрасная идиллия. Мне кажется, что уход от Тутберидзе – это не выход. Не думаю, что Алина скажет: «Я ухожу, потому что мне не хватает внимания». Мне кажется, это будет неправильно с её стороны. Да и зачем уходить, если в этой группе все хорошо? Алину там любят, с ней работают.

Она конечно понимает, что с имеющимся техническим набором практически невозможно выиграть у Александры Трусовой, Анны Щербаковой, Алёны Косторной. Думаю, что у неё есть большая мотивация для разучивания сложных прыжковых элементов. Она не настолько большая, чтобы не суметь этого сделать. Насколько я знаю, в межсезонье Алина уже пробовала прыгать на удочке. Просто на это надо время. Вряд ли что-то изменится к чемпионату России.

Возможно только в следующем сезоне мы увидим какие-то попытки четверного прыжка. Самое главное – это здоровье. Убиться на четверных тоже не очень хочется (улыбается), хотя при такой конкуренции в группе Тутберидзе можно всё", — приводит слова Леоновой «Спорт день за днём».