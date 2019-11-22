Бузато: приглашу на сбор не только волейболисток, но и тренеров Суперлиги

Новый главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато сообщил, что включил в расширенный состав национальной команды 35 игроков.
Итальянец был назначен главным тренером женской сборной России 14 ноября.
«Сейчас у меня в списке минимум 30-35 игроков, за которыми я пристально слежу. Но пока рано говорить об очертаниях основного состава сборной России в олимпийском сезоне и на Олимпиаде. Как я уже говорил, меня интересуют все игроки, которые выступают в Суперлиге. Я хочу наладить контакт со всеми главными тренерами клубов Суперлиги.
Я хочу попробовать провести один небольшой сбор в январе, после праздников. Может, сбор продлится всего три дня. И пригласить не только игроков, но и тренеров Суперлиги для совместной работы. Пока это только идея. А в апреле, после окончания чемпионата России, у нас будут полноценные сборы перед стартом Лиги наций", — цитирует Бузато РИА «Новости».
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