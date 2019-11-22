«Это личное». Обладательница Кубка мира лыжница Эстберг пропустит старт сезона

Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит старт сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции в Бейтостолене.

«Так случилось, что сейчас я не могу выступать. Это печально. Жаль, что так вышло. Возникли вопросы с моим здоровьем, и пока лучшим решением будет отложить лыжи в сторону. Я тренировалась усердно, но сейчас моему организму нужен отдых.

Я не хочу углубляться в детали. Это личное. Надеюсь, всё наладится как можно быстрее и я смогу вскоре вернуться на трассу", — приводит слова Эстберг NRK.

В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона второе место заняла россиянка Наталья Непряева.