«Это личное». Обладательница Кубка мира лыжница Эстберг пропустит старт сезона
Двукратная олимпийская чемпионка, чемпионка мира, действующая обладательница Кубка мира норвежская лыжница Ингвильд Флугстад Эстберг пропустит старт сезона из-за проблем со здоровьем. Об этом спортсменка сообщила на пресс-конференции в Бейтостолене.
«Так случилось, что сейчас я не могу выступать. Это печально. Жаль, что так вышло. Возникли вопросы с моим здоровьем, и пока лучшим решением будет отложить лыжи в сторону. Я тренировалась усердно, но сейчас моему организму нужен отдых.
Я не хочу углубляться в детали. Это личное. Надеюсь, всё наладится как можно быстрее и я смогу вскоре вернуться на трассу", — приводит слова Эстберг NRK.
В общем зачёте Кубка мира минувшего сезона второе место заняла россиянка Наталья Непряева.
Йохауг — о командной тактике: несправедливо, что нас с Эстберг стали упрекать
- 22 ноября 2019
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20
-
11:00
-
10:43
-
10:28
-
09:56
-
09:29
-
09:21
-
09:11
-
08:15
-
08:03
-
01:55
-
00:55
-
00:18
- 21 ноября 2019
-
23:27
-
23:26
-
22:18
-
22:16
-
21:56
-
21:28
-
20:27
-
19:36
-
19:01
-
18:58
-
18:01
-
17:21
-
16:59
-
16:49
-
16:38
-
16:27
-
16:11
-
15:59
-
15:56
Партнерский контент