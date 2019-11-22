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Бузато: российский волейбол должен доминировать в мире. Это обязательно

Бузато: российский волейбол должен доминировать в мире. Это обязательно
Другие / Волейбол 0

Новый главный тренер женской сборной России по волейболу Серджо Бузато рассказал, как планирует работать с национальной командой.

«Женская сборная России должна быть в топ-3 команд мира всегда. Это обязательно. Российский волейбол должен доминировать в мире — это мой проект. Моя цель не только медали Олимпиады в Токио, но и стабильно высокие результаты команды всегда. Пока мы только начинаем строить нашу игровую систему.

Я хочу попробовать провести один небольшой сбор в январе, после праздников. Может, сбор продлится всего три дня. И пригласить не только игроков, но и тренеров Суперлиги для совместной работы. Пока это только идея. А в апреле, после окончания чемпионата России, у нас будут полноценные сборы перед стартом Лиги наций", — приводит слова Бузато РИА «Новости».

Ранее под руководством 53-летнего Бузато российские волейболистки заняли третье место на Кубке мира — 2019.

Бузато заявил, что российские волейболистки будут тренироваться с мужчинами
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