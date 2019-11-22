Шевченко: взрослое катание — совсем другое дело, надо работать над артистизмом

Российские фигуристы Софья Шевченко и Игорь Ерёменко прокомментировали своё выступление в ритм-танце на этапе Гран-при Японии.

Дуэт в текущем сезоне дебютирует на взрослом уровне. В Саппоро Шевченко и Ерёменко заняли седьмое место, набрав 69,59 балла. Это лучший результат пары в сезоне.

«По части компонентов и артистизма мы довольны — прокат получился эмоциональным, хотя и были недочёты в начале, не сразу вошли в темп. После выступления на предыдущем Гран-при в Лас-Вегасе тренеры сказали нам: «Вышли и как солдатики откатали». Но взрослое катание — это уже совсем другое дело, надо больше работать над артистизмом. Так что тот старт в США стал для нас своего рода отправной точкой», — цитирует Шевченко ТАСС.

«Мы комфортно долетели. Никаких задержек, в отличие от некоторых наших зарубежных коллег, кто смог добраться в Саппоро только к первому дню тренировки. Им повезло меньше. Но разница во времени, конечно, сказывается: по Москве сейчас раннее утро, а тренировка попадает на ночь. Нужно быть ко всему готовыми, и мы заранее это понимали. Тренировочный процесс подстраивали так, что высокую нагрузку делали в разное время», — отметил Ерёменко.