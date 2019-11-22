Косторная установила мировой рекорд в короткой программе на Гран-при Японии

Российская фигуристка Алёна Косторная в короткой программе на шестом этапе Гран-при в Саппоро (Япония) установила новый мировой рекорд. 16-летняя спортсменка получила 85,04 балла. Прежний рекорд принадлежал японке Рике Кихире, которая на командном чемпионате мира 2019 года за свой прокат получила 83,97 балла.

Прежний личный рекорд Косторной составлял 77,25 балла и был установлен на турнире Finlandia Trophy.

На этапе в Саппоро также выступят олимпийская чемпионка Алина Загитова и Софья Самодурова. В начале ноября Алёна выиграла этап Гран-при во Франции, Загитова тогда заняла второе место.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.