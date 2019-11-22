Тарасова: у Косторной совершенно мужской прыжок

Тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила выступление россиянки Алёны Косторной в короткой программе на Гран-при Японии. 16-летняя спортсменка набрала 85,04 балла и установила мировой рекорд.

«Выдающееся катание! Какой аксель, на полкатка! Красивый, высокий, лёгкий. Флип-тулуп – превосходно, лучше не бывает. А лутц в одно касание. Она делает – и ты не волнуешься.

Как она стала кататься! Все связки, всё абсолютно музыкально. У неё совершенно мужской прыжок. Посмотрите, куда она поднимается. В короткой программе это очень большое достижение», – заявила Тарасова в эфире Первого канала.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.