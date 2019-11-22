Косторная: когда рядом Тутберидзе, всегда намного проще

Российская фигуристка Алёна Косторная после победы в короткой программе на Гран-при Японии отметила, что ей было легче выступать, так как рядом была тренер Этери Тутберидзе.

16-летняя спортсменка набрала в короткой программе 85,04 балла и установила мировой рекорд.

«На самом деле с Этери Георгиевной всегда намного проще, потому что это главный тренер. Ты чувствуешь, что рядом с тобой главный тренер, и хочется показать ещё лучше, ещё больше. Плюс Этери Георгиевна своими способами умеет направить на прокат. Я не буду о них рассказывать, но они очень действенны.

Кихира? Если человек умеет прыгать четверной, то это очень круто, он заслуживает уважения. Рика очень сильная спортсменка, и в принципе, если у неё получился четверной, я очень рада, что она смогла это сделать. А я просто сделаю своё, остальное решат судьи», — цитирует Косторную РИА «Новости».