Блестящий прокат Косторной с мировым рекордом. Видео
Алёна Косторная порадовала российских болельщиков на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).
16-летняя фигуристка великолепно выступила в короткой программе. Косторная получила от судей 85,04 балла и установила мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало японке Рике Кихире (79,89).
Две другие россиянки не попали в топ-3. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла четвёртое место (66,84), а Софья Самодурова — седьмое (63,85).
В начале ноября Косторная выиграла этап Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.
Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.
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