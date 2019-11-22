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Блестящий прокат Косторной с мировым рекордом. Видео

Блестящий прокат Косторной с мировым рекордом. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Алёна Косторная порадовала российских болельщиков на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).

16-летняя фигуристка великолепно выступила в короткой программе. Косторная получила от судей 85,04 балла и установила мировой рекорд. Предыдущее достижение принадлежало японке Рике Кихире (79,89).

Две другие россиянки не попали в топ-3. Олимпийская чемпионка Алина Загитова заняла четвёртое место (66,84), а Софья Самодурова — седьмое (63,85).

В начале ноября Косторная выиграла этап Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

Видео можно посмотреть на сайте Первого канала.

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