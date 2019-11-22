Ласицкене: Шляхтин и его команда должны покинуть посты и никогда не возвращаться

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене обратилась к министру спорта России Павлу Колобкову и главе Олимпийского комитета России Станиславу Позднякову в связи с ситуацией вокруг президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрия Шляхтина. Вчера, 21 ноября, независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике временно отстранил главу ВФЛА из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.

Узнав об отстранении, Шляхтин сообщил, что примет решение о возможной отставке после заседания президиума ВФЛА.

«Министру спорта РФ и главе ОКР.



Уважаемый Павел Анатольевич, ВФЛА в нынешнем формате и составе спасут лишь резкие меры: от скорейших внеочередных выборов, нового устава, глобального пересмотра всей структуры, вплоть до лишения государственной аккредитации. В России есть удачный опыт боксёров, паралимпийцев, изменивших всё и за более короткие сроки. Никаких «подождём до окончания расследования» или «назначим пока кого-то из заместителей» не должно быть. Новая команда, задача которой была вывести нас из допингового кошмара, оказалась ничем не лучше старой. А в чём-то даже хуже. Шляхтин и его команда должны незамедлительно покинуть занимаемые посты и больше никогда не возвращаться. И я буду добиваться этого. С вашей поддержкой или без.



Уважаемый Станислав Алексеевич, после весеннего заседания Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта глава государства утвердил перечень поручений. В одном из них ОКР рекомендовано в срок до 2 декабря принять исчерпывающие меры по восстановлению членства ВФЛА в IAAF. Как член комиссии атлетов ВФЛА я надеюсь на то, что ОКР опубликует в открытом доступе информацию о том, что было сделано вашей организацией в этом направлении за последние полгода. Думаю, что атлеты имеют право знать, как им помогают.



Уважаемые Павел Анатольевич и Станислав Алексеевич, вы регулярно говорите, что спортсмен — самая важная часть олимпийского движения и спорта в целом. Пришёл тот момент, когда необходимо это наглядно продемонстрировать не на словах, а на деле. Наша лёгкая атлетика в агонии, и медлить больше нельзя. Мы уже потеряли 4 года. Чистые атлеты всё ещё беззащитны и не уверены в том, что завтра они получат возможность выступать. В российской лёгкой атлетике, как и в стране в целом, есть много достойных и думающих людей, которые хотят и могут что-то изменить. Поэтому не стоит ссылаться на то, что у нас некому будет заменить Шляхтина и его команду. Это неправда. Тоже самое относится и к разговорам о невозможности заменить тренеров, чьи «методы» всем прекрасно известны, а они продолжают работать в сборной.



Очень надеюсь на то, что мы все-таки плывём с вами в одной лодке и действительно хотим перемен», — написала Ласицкене в своём «инстаграме».