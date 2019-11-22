Неудачное выступление Загитовой на Гран-при Японии. Видео
Россиянка Алина Загитова допустила ряд ошибок в короткой программе на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).
17-летняя спортсменка исполнила тройной лутц без риттбергера. При попытке прицепить риттбергер к флипу Загитова сделала бабочку на втором прыжке. В итоге Алина показала четвёртый результат, набрав 66,84 балла.
Второе место в короткой программе заняла Рика Кихира из Японии. Третьей стала представительница США Карен Чен.
В начале ноября Загитова заняла второе место на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.
Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
Видео можно посмотреть на странице Первого канала.
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