Неудачное выступление Загитовой на Гран-при Японии. Видео

Россиянка Алина Загитова допустила ряд ошибок в короткой программе на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).

17-летняя спортсменка исполнила тройной лутц без риттбергера. При попытке прицепить риттбергер к флипу Загитова сделала бабочку на втором прыжке. В итоге Алина показала четвёртый результат, набрав 66,84 балла.

Второе место в короткой программе заняла Рика Кихира из Японии. Третьей стала представительница США Карен Чен.

В начале ноября Загитова заняла второе место на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

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