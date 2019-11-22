Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Неудачное выступление Загитовой на Гран-при Японии. Видео

Неудачное выступление Загитовой на Гран-при Японии. Видео
Другие / Фигурное катание 0

Россиянка Алина Загитова допустила ряд ошибок в короткой программе на заключительном этапе Гран-при по фигурному катанию в Саппоро (Япония).

17-летняя спортсменка исполнила тройной лутц без риттбергера. При попытке прицепить риттбергер к флипу Загитова сделала бабочку на втором прыжке. В итоге Алина показала четвёртый результат, набрав 66,84 балла.

Второе место в короткой программе заняла Рика Кихира из Японии. Третьей стала представительница США Карен Чен.

В начале ноября Загитова заняла второе место на этапе Гран-при Франции, который прошёл в Гренобле.

Произвольную программу в Саппоро фигуристки представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

Видео можно посмотреть на странице Первого канала.

Загитова: у меня не было адреналина
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019