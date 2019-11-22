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Ханю выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов — третий

Ханю выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов — третий
Другие / Фигурное катание 0

Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Второй результат продемонстрировал представитель Франции Кевин Аймоз. Третьим стал россиянин Сергей Воронов. Его соотечественники Макар Игнатов и Антон Шулепов расположились на пятом и девятом местах соответственно.

Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Саппоро, Япония
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,34.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 91,47.
3. Сергей Воронов (Россия) — 88,63...
5. Макар Игнатов (Россия) — 78,47...
9. Антон Шулепов (Россия) — 71,76.

Произвольную программу фигуристы представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.

Фигурное катание. Гран-при-2019/20. 6-й этап, Саппоро, Япония
Мужчины. Короткая программа
22 ноября 2019, пятница. 13:05 МСК
Окончено
1
Юдзуру Ханю
Япония
109.34
2
Кевин Аймоз
Франция
91.47
3
Сергей Воронов
Россия
88.63
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