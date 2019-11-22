Ханю выиграл короткую программу на Гран-при Японии, Воронов — третий
Двукратный олимпийский чемпион, японский фигурист Юдзуру Ханю одержал победу в короткой программе на этапе Гран-при в Саппоро (Япония). Второй результат продемонстрировал представитель Франции Кевин Аймоз. Третьим стал россиянин Сергей Воронов. Его соотечественники Макар Игнатов и Антон Шулепов расположились на пятом и девятом местах соответственно.
Фигурное катание. Гран-при. Шестой этап. Саппоро, Япония
Мужчины. Короткая программа
1. Юдзуру Ханю (Япония) — 109,34.
2. Кевин Аймоз (Франция) — 91,47.
3. Сергей Воронов (Россия) — 88,63...
5. Макар Игнатов (Россия) — 78,47...
9. Антон Шулепов (Россия) — 71,76.
Произвольную программу фигуристы представят завтра, 23 ноября. Гран-при Японии завершится 24 ноября.
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