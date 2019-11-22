Гончаренко: после проката Загитова заплакала, что было лишним

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала выступление фигуристки Алины Загитовой в короткой программе на Гран-при в Японии. Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место.

«После проката Алина заплакала, что было лишним. Она боец и должна настроиться не то что на прыжковый набор, а на показ своей программы. У неё всё получится. Когда она выходила сегодня на лёд, у меня возникло ощущение, что она немножко зажалась. Потом завелась, потом опять чуть сникла. Не было напора в программе. По-моему, это чисто эмоциональный момент.



Алина может спокойно выполнить прокат и быть на пьедестале, тем более между ней и американкой нет безумных разрывов. Хочу ей пожелать спокойной борьбы в произвольной программе», — цитирует Гончаренко РИА «Новости».

Победу в короткой программе с мировым рекордом одержала россиянка Алёна Косторная.

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