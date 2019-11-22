Канадский фигурист Нгуен: с Медведевой мы много раз ужинали вместе

Канадский фигурист Нам Нгуен рассказал об общении с двукратной чемпионкой мира россиянкой Евгенией Медведевой.
«С Медведевой мы вместе выступили на серии шоу в Канаде в этом году, и после этого я начал больше понимать её как личность. Понять её как человека было чем-то особенным. Мы разговаривали о многих вещах, поскольку в своём прошлом мы переживали похожий опыт.
Мы с Евгенией очень хорошие друзья. Много раз ужинали вместе во время тура по Канаде, но не делились этим с фанатами. Потому что чем-то ты хочешь поделиться с публикой, а что-то хочешь оставить только для себя. Было много моментов, которые мы не публиковали.
Летом я пригласил её на ланч, мы прекрасно провели время. Тогда я даже рассказал в «Инстаграме», будто у меня заняло 13 месяцев, чтобы вытащить её на обед. Конечно же, это была шутка. Думаю, некоторые фанаты обратили на это слишком большое внимание (смеётся). Но Евгения, конечно, великолепная девушка», — цитирует Нгуена «Газета.Ру».
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