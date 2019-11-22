Лыжники Мельниченко и Жамбалова победили на контрольной тренировке в Финляндии
В Рованиеми (Финляндия) прошла контрольная тренировка сборной России по лыжным гонкам. У мужчин победу в гонке на 13 км свободным стилем одержал Андрей Мельниченко. У женщин на дистанции 10 км лучшей стала Алиса Жамбалова, сообщает официальный сайт ФЛГР.
Лыжные гонки. Контрольная тренировка. Рованиеми
Мужчины. 13 км свободным стилем
1. Андрей Мельниченко — 29.47.
2. Иван Якимушкин — +0.12.
3. Артём Мальцев — +0.35.
4. Андрей Ларьков — +0.35.
5. Илья Порошкин — +0.48.
6. Денис Спицов — +0.49.
7. Евгений Белов — +1.00.
8. Сергей Устюгов — +1.19.
Женщины. 10 км свободным стилем
1. Алиса Жамбалова — 26.37.
2. Анна Нечаевская — +0.19.
3. Яна Кирпиченко — +0.31.
Стартовый этап Кубка мира пройдёт в Руке с 29 ноября по 1 декабря.
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