Лыжники Мельниченко и Жамбалова победили на контрольной тренировке в Финляндии

В Рованиеми (Финляндия) прошла контрольная тренировка сборной России по лыжным гонкам. У мужчин победу в гонке на 13 км свободным стилем одержал Андрей Мельниченко. У женщин на дистанции 10 км лучшей стала Алиса Жамбалова, сообщает официальный сайт ФЛГР.

Лыжные гонки. Контрольная тренировка. Рованиеми

Мужчины. 13 км свободным стилем

1. Андрей Мельниченко — 29.47.

2. Иван Якимушкин — +0.12.

3. Артём Мальцев — +0.35.

4. Андрей Ларьков — +0.35.

5. Илья Порошкин — +0.48.

6. Денис Спицов — +0.49.

7. Евгений Белов — +1.00.

8. Сергей Устюгов — +1.19.

Женщины. 10 км свободным стилем

1. Алиса Жамбалова — 26.37.

2. Анна Нечаевская — +0.19.

3. Яна Кирпиченко — +0.31.



Стартовый этап Кубка мира пройдёт в Руке с 29 ноября по 1 декабря.