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Нгуен: не имею права давать Трусовой советы, она невероятный боец

Нгуен: не имею права давать Трусовой советы, она невероятный боец
Другие / Фигурное катание 0

Канадский фигурист Нам Нгуен заявил, что восхищается техникой россиянки Александры Трусовой. По его мнению, 15-летняя спортсменка обладает необычайным талантом.

«Технический арсенал Трусовой — это что-то за гранью фантастики. Уверен, она работает очень много и, конечно, обладает необычайным талантом. Фанаты всё это видят, и то, как они поддерживают своих спортсменов, — это очень красиво.

Могу ли я дать совет Трусовой по четверному сальхову? Думаю, я вообще не имею права давать Александре какие-либо советы (смеётся). Да, мой сальхов хорош, но всё-таки Трусова скорее должна мне что-то советовать по четверным. Она невероятный боец. После тяжёлого падения на первом прыжке — сальхове — она пошла и сделала четверной лутц! У неё очень сильная ментальность. Думаю, мы все можем поучиться у Александры крепости духа», — цитирует Нгуена «Газета.Ру».

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