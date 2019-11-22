Хореограф фигуристов Глейхенгауз награждён званием заслуженного тренера России

Хореографу и тренеру по фигурному катанию Даниилу Глейхенгаузу присвоено звание заслуженного тренера России, информирует официальный сайт Министерства спорта РФ.

Глейхенгауз является хореографом группы тренера Этери Тутберидзе. Под его руководством выступают чемпионка мира и Олимпийских игр Алина Загитова, а также Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.

Кроме того заслуженным тренером страны стал Александр Калинин, который является наставником трёхкратного чемпиона мира и пятикратного чемпиона Европы по спортивной гимнастике Артура Далалояна.

Звания заслуженного мастера спорта России удостоились чемпион Европы по вольной борьбе Владислав Байцаев, чемпионка Европы по шорт-треку Екатерина Ефременкова и действующие чемпионы мира по пляжному волейболу Вячеслав Красильников и Олег Стояновский.