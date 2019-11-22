Борзаковский, Купцова и Тарасенко — претенденты на пост и.о. президента ВФЛА

Стали известны претенденты на пост исполняющего обязанности главы Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА). Как сообщает ТАСС, президиум будет выбирать временного руководителя из трёх кандидатов: Юрия Борзаковского, Марины Купцовой и Юлии Тарасенко. Выборы пройдут 23 ноября.



38-летний Борзаковский является олимпийским чемпионом в беге на 800 метров. В настоящее время Юрий — главный тренер сборной России.



Марина Купцова — серебряный призёр чемпионатов мира и Европы по прыжкам в высоту, чемпионка Европы в помещении. В настоящее время — вице-президент ВФЛА.



Юлия Тарасенко — вице-президент ВФЛА, президент федерации лёгкой атлетики Санкт-Петербурга.



Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко.



Лысенко в начале августа 2018 года был временно отстранён от участия в соревнованиях из-за неоднократного пропуска внесоревновательных допинг-тестов. В результате расследования AIU в сотрудничестве с Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) был сделан вывод, что должностные лица ВФЛА, включая Шляхтина, покрывали Лысенко и причастны к представлению ложных объяснений и поддельных документов в AIU.