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Минспорт России решит дальнейшую судьбу Федерации лёгкой атлетики 27 ноября

Минспорт России решит дальнейшую судьбу Федерации лёгкой атлетики 27 ноября
Другие / Лёгкая атлетика 0

Министр спорта России Павел Колобков рассказал о действиях его ведомства в связи с отстранением руководства Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

«Я собрал сегодня совещание в связи с чрезвычайной ситуацией в Федерации лёгкой атлетики. Приняли решение в среду провести комиссию по аккредитации в Министерстве спорта, где будет рассмотрена дальнейшая судьба Федерации лёгкой атлетики. Сейчас для нас самое главное, чтобы не был нарушен тренировочный процесс. Всем спортсменам будет оказана вся необходимая помощь для того, чтобы тренировочный и соревновательный процесс продолжался», — сказал Колобков пресс-службе Минспорта.

Ранее независимый орган по борьбе с негативными явлениями в лёгкой атлетике (AIU) временно отстранил главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина из-за представления ложных сведений в ходе расследования по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко. Также отстранены и сотрудники федерации.

Глава ВФЛА Шляхтин временно отстранён из-за дела прыгуна в высоту Лысенко
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