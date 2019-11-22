Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Тюмень» сыграла вничью с «Ново Вриеме» в матче Лиги чемпионов

«Тюмень» сыграла вничью с «Ново Вриеме» в матче Лиги чемпионов
Другие / Мини-футбол 0

Российский мини-футбольный клуб «Тюмень» сыграл вничью с хорватской командой «Ново Вриеме» в матче второго тура элитного раунда Лиги чемпионов. Матч группы B в Тюмени завершился со счётом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Артём Антошкин, один раз отличился Бруно Таффи. У «Ново Вриеме» два гола на счету Матея Фидершека, один мяч забил Игор Осредкар.

В матче первого тура «Тюмень» нанесла поражение команде «Аят» из Казахстана со счётом 3:0.

24 ноября «Тюмень» встретится с португальским «Спортингом», одержавшим две победы в подгруппе. В «Финал четырех» выйдут только сильнейшие команды из четырёх квартетов.

Мини-футбол. Лига чемпионов. Группа В. Второй тур

«Тюмень» (Россия) – «Ново Вриеме» (Хорватия) – 3:3 (2:2).
Голы: Антошкин, 8, 29, Таффи, 9 – Осредкар, 10, Фидершек, 18, 33.

Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019