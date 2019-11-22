«Тюмень» сыграла вничью с «Ново Вриеме» в матче Лиги чемпионов

Российский мини-футбольный клуб «Тюмень» сыграл вничью с хорватской командой «Ново Вриеме» в матче второго тура элитного раунда Лиги чемпионов. Матч группы B в Тюмени завершился со счётом 3:3. В составе хозяев дубль оформил Артём Антошкин, один раз отличился Бруно Таффи. У «Ново Вриеме» два гола на счету Матея Фидершека, один мяч забил Игор Осредкар.
В матче первого тура «Тюмень» нанесла поражение команде «Аят» из Казахстана со счётом 3:0.
24 ноября «Тюмень» встретится с португальским «Спортингом», одержавшим две победы в подгруппе. В «Финал четырех» выйдут только сильнейшие команды из четырёх квартетов.
Мини-футбол. Лига чемпионов. Группа В. Второй тур
«Тюмень» (Россия) – «Ново Вриеме» (Хорватия) – 3:3 (2:2).
Голы: Антошкин, 8, 29, Таффи, 9 – Осредкар, 10, Фидершек, 18, 33.
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