В РУСАДА считают, что российскую федерацию могут исключить из World Athletics

Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая рассказала, грозит ли Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) исключение из Международной федерации (World Athletics). С 2015 года членство ВФЛА временно приостановлено.
Накануне AIU отстранило от должности главу ВФЛА Дмитрия Шляхтина за вмешательство в расследование дела российского прыгуна в высоту Данила Лысенко.
«Теоретически федерацию лёгкой атлетики могут исключить, а практически нужно подождать ближайшего совета, осталось недолго. В случае исключения или невосстановления ВФЛА, думаю, будет определена какая-то рабочая группа нового формата, эксперты. Наверняка будет сформирована очередная дорожная карта, где будут прописаны все моменты, включая, какие люди могут заниматься управлением федерации, хотя это вызывает уже иронию.
Относиться к этому как к нормальному явлению невозможно по целому ряду причин. Расследование велось больше года, то есть на любом этапе у сотрудников федерации, начиная с президента и всех, кто указан в релизе и временном отстранении, была возможность проанализировать и принять какие-то другие решения, соответствующие делу. Наверное, они посчитали нужным этого не делать. Результат теперь такой. Возможно, это натолкнёт на понимание, что необходимы кардинальные реформы в менеджменте конкретно этой федерации и, может быть, более широком контексте», — приводит слова Пахноцкой News.ru.
- 22 ноября 2019
-
22:18
-
22:02
-
21:45
-
21:25
-
20:27
-
20:05
-
19:07
-
18:57
-
18:30
-
17:53
-
17:42
-
17:29
-
16:58
-
16:46
-
16:23
-
16:22
-
15:59
-
15:44
-
15:27
-
14:59
-
14:45
-
14:36
-
14:13
-
13:47
-
13:31
-
13:28
-
13:11
-
13:10
-
12:54
-
12:32
-
12:29
-
12:19
-
11:40
-
11:28
-
11:20