«КПРФ» вышел в «Финал четырёх» Лиги чемпионов по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «КПРФ» одержал третью победу на групповом этапе элитного раунда Лиги чемпионов и вышел в «Финал четырёх». В матче третьего тура в группе А «КПРФ» нанёс поражение словенской команде «Добовец» со счётом 5:2. «Добовец» так же, как и «КПРФ», выиграл два первых матча в подгруппе, поэтому именно в этой встрече определялся победитель группы А и участник «Финала четырёх».

В решающем матче голы в составе «КПРФ» забили Артём Ниязов, Паулиньо, Арсер Багиров, Денис Бурков и Лин.

Ранее «КПРФ» обыграл «Мостар» (7:2) и «Халле-Гооик» (2:1).

Мини-футбол. Лига чемпионов. Элитный раунд. Группа А. Третий тур

«КПРФ» (Россия) — «Добовец» (Словения) — 5:2 (1:2).

Голы: Ниязов, 9; Паулиньо, 22; Багиров, 33; Бурков, 38; Лин, 40 — Чех, 7; Матошевич, 17.