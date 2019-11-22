Российские «пляжники» с трудом одолели команду Сенегала на старте ЧМ
Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Асунсьоне (Парагвай). В матче первого тура в группе С подопечные Михаила Лихачёва одержали трудную победу над командой Сенегала со счётом 8:7.
В ходе третьего периода было забито восемь мячей (по 4 в каждые ворота). Команда Сенегала дважды выходила вперёд.
Главным героем встречи стал Фёдор Земсков, который оформил хет-трик. По два раза отличились Борис Никоноров, забивший победный гол в матче, и Артур Папоротный. Ещё один гол отправил в свои ворота Сахере Вью Ибра.
В группе С играют также сборные ОАЭ и Беларуси.
Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай
Группа С. Первый тур
Сенегал — Россия — 7:8 (1:3, 2:1, 4:4).
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