Российские «пляжники» с трудом одолели команду Сенегала на старте ЧМ

Сборная России с победы стартовала на чемпионате мира по пляжному футболу, который проходит в Асунсьоне (Парагвай). В матче первого тура в группе С подопечные Михаила Лихачёва одержали трудную победу над командой Сенегала со счётом 8:7.

В ходе третьего периода было забито восемь мячей (по 4 в каждые ворота). Команда Сенегала дважды выходила вперёд.

Главным героем встречи стал Фёдор Земсков, который оформил хет-трик. По два раза отличились Борис Никоноров, забивший победный гол в матче, и Артур Папоротный. Ещё один гол отправил в свои ворота Сахере Вью Ибра.

В группе С играют также сборные ОАЭ и Беларуси.

Пляжный футбол. Чемпионат мира. Асунсьон, Парагвай

Группа С. Первый тур

Сенегал — Россия — 7:8 (1:3, 2:1, 4:4).