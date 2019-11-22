Конгресс World Athletics может рассмотреть полное исключение ВФЛА

Конгресс Всемирной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) может рассмотреть полное исключение Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА), заявил глава рабочей группы Руне Андерсен.

«Совет World Athletics наделил рабочую группу мандатом сформировать рекомендации относительно санкций к ВФЛА за нарушение антидопинговых правил. Совет единогласно одобрил решение предоставить конгрессу возможность рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics», — сказал Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета World Athletics в Монако.

Ранее Андерсен заявил о решении совета World Athletics приостановить процесс восстановления членства ВФЛА.

Членство ВФЛА в международной федерации было временно приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе по индивидуальному допуску.