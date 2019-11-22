Рассмотрение заявок российских легкоатлетов на нейтральный статус приостановлено

Процедура выдачи российским спортсменам нейтрального статуса, позволяющего выступать на международных соревнованиях, приостановлена и будет пересмотрена, сообщил глава рабочей группы World Athletics Руне Андерсен.
«Совет World Athletics поручил рабочей группе и антидопинговому комитету, который рассматривает статус ANA (нейтральный атлет. – Прим. «Чемпионата»), пересмотреть процедуру выдачи данного статуса, которая действует с июня 2016 года. После анализа будет составлена рекомендация совету о том, следует ли использовать подобный подход и в какой форме это должно быть в дальнейшем. Рассмотрение любых заявок на статус ANA в настоящее время приостановлено», — сказал Андерсен на пресс-конференции по итогам Совета World Athletics в Монако.
Ранее Андерсен заявил о решении совета World Athletics приостановить процесс восстановления членства ВФЛА.
Членство ВФЛА в международной федерации было приостановлено в ноябре 2015 года. Российские легкоатлеты могут выступать на международных соревнованиях только в нейтральном статусе по индивидуальному допуску.
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