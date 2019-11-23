«Грамм по 200 нервов с человека сожгли». Земсков — о победе над Сенегалом на ЧМ

Автор хет-трика в ворота сборной Сенегала Фёдор Земсков прокомментировал нервную победу сборной России по пляжному футболу в стартовом матче чемпионата мира (8:7), рассказав сколько килограмм нервов сгорело у болельщиков в России в ходе напряжённой концовки.

«Грамм по 200, наверное, с человека (улыбается). Действительно нервная игра получилась, причём по нашей вине. Если бы весь матч играли, как первый тайм, то спокойно бы довели дело до академичной победы за счёт класса. Но во втором периоде мы чуть отпустили нити игры, ввязались в беготню и в ней, подозреваю, уступили африканской команде. Но хорошо, что в конце выровняли всё, взяли игру в свои руки. В конце люди уже не должны были нервничать, всё хорошо смотрелось.



Сенегальцы сумели нам навязать свой атлетичный футбол: беготня, борьба, беготня. Мы сами чуть отдали инициативу. Но Сенегал — очень хорошая команда. Думаю, если бы они играли в Европе, то периодически бы входили в тройку.



Мои голы простые? Спасибо. Я годами тренировал это, но пускай будут простые (смеётся). Сколько хотел забить? Годами проверено, что чем больше об этом думаешь, тем меньше забиваешь. Если говорить за нашу четвёрку и вообще за команду, то хотелось сыграть красиво и уверенно, так как мы и провели первый период. Хотелось спокойно довести дело до победы со счётом 5:0 или 7:1 — что-то такое.



Победный гол Никонорова? Если честно, первое, что я сказал Крашу, когда зашёл в раздевалку: «Гениальная передача!» Это на самом деле была гениальная передача: как он увидел, как исполнил, как хотел сыграть на команду. Десять баллов из десяти по всем параметрами. Но и Боря молодец, что не выключился — его заслуга тоже есть. Другой мог бы выключиться и не воспользоваться моментом. Сказалась сыгранность этого квартета. Могу только ещё раз поблагодарить их за гол, который стал победным», — сказал Земсков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.