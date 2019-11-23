Папоротный — о матче с Сенегалом на ЧМ: мы как внутри микроволновки бегали

Один из лидеров сборной России по пляжному футболу Артур Папоротный рассказал о сложностях, с которыми столкнулась команда в стартовом матче против сборной Сенегала (8:7) на чемпионате мира по пляжному футболу в Парагвае.

«Здорово они бегают всем составом. Несутся и в атаку, и прессингуют, и не устают практически. Физически сильны, локтями в борьбе здорово работают – у меня до сих пор лицо горит. Наверное, им жара в 40 градусов привычна, но мы словно внутри микроволновки бегали. Играли бы в минус 10, нам было бы гораздо проще.

Тяжёлый матч получился. Сборная Сенегала играет очень нестандартно. Они не отдают мяч вратарю, который не силён в игре ногами, а просто бегут и бегут. Очень много сил тратят сами и заставляют соперника делать то же самое. Свою игру оценю на тройку с минусом, но состояние лучше, чем было в первом матче Всемирных пляжных игр. Надеюсь, как и тогда, буду прибавлять от матча к матчу.

Наверняка тренеры разберут все наши ошибки, да мы и сами постараемся проанализировать. Мы победили, и это для стартовой игры самое главное», — сказал Папоротныйв беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ивановым.