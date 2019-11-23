Ягудин: Загитовой нужно закрыть глаза на то, что произошло на Гран-при Японии

Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал выступление в короткой программе Алины Загитовой на Гран-при Японии.

«Алина Загитова сделала первый элемент (лутц), но после того, как ей не удалось прицепить к нему риттбергер, она могла легко сделать каскад тройной флип – тройной тулуп. Этот каскад девочки Этери Тутберидзе выполняют с закрытыми глазами. Но Алина, понимая, что она яркая представительница команды Этери Георгиевны, не может идти на более простой вариант.

Она – боец! Поэтому она пошла на самое сложное, что может быть во второй части, – флип – риттбергер. К сожалению, он не получился. Но мы прекрасно знаем, как порой всё кардинально меняется в произвольной программе, и хочется пожелать Алине закрыть глаза на то, что произошло, и штурмовать в произвольной программе новые высоты. Она в последние годы показала, что такие спортсмены, как Алина Загитова, просто так и никогда не сдаются», — приводит слова Ягудина «Р-Спорт».

В короткой программе Загитова набрала 66,84 балла и перед произвольной программой располагается на 4-м месте.

Фигуристки продемонстрируют произвольные программы на Гран-при Японии сегодня, 23 ноября. Начало — в 10:50 мск. Прокат Загитовой запланирован на 12:00 мск.