Степанова и Букин заняли 2-е место в танцах на льду на Гран-при Японии
Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на 6-м этапе Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 на соревнованиях NHK Trophy в Саппоро (Япония).
Степанова и Букин набрали 124,74 балла за свой произвольный танец и в сумме за два вида программы заработали 208,81 балла.
Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон набрали 136,58 за произвольную программу и 226,61 в сумме. Французы обновили мировой рекорд в 213,13 балла. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал этой паре.
Российская пара Софья Шевченко/Игорь Еременко показала 7-й результат, набрав 178,08 балла.
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