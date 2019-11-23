Степанова и Букин заняли 2-е место в танцах на льду на Гран-при Японии

Российские фигуристы Александра Степанова и Иван Букин заняли второе место в танцах на льду на 6-м этапе Гран-при по фигурному катанию сезона-2019/20 на соревнованиях NHK Trophy в Саппоро (Япония).

Степанова и Букин набрали 124,74 балла за свой произвольный танец и в сумме за два вида программы заработали 208,81 балла.

Французская пара Габриэлла Пападакис и Гийом Сизерон набрали 136,58 за произвольную программу и 226,61 в сумме. Французы обновили мировой рекорд в 213,13 балла. Предыдущий мировой рекорд также принадлежал этой паре.

Российская пара Софья Шевченко/Игорь Еременко показала 7-й результат, набрав 178,08 балла.